Мадрид, , 19:08 — REGNUM Как сообщает итальянский журналист Фабрицио Романо в своем официальном Twitter-аккаунте, 27-летний атакующий полузащитник «Атлетико» и сборной Аргентины Родриго Де Пауль не планирует покидать мадридский клуб в ближайшее летнее трансферное окно.

Ранее сообщалось, что центральный полузащитник «Марсели» Бубакар Камара может заменить Де Пауля в составе «Атлетико».

В текущем сезоне Родриго Де Пауль принял участие в 32-х турах испанской Примеры 2021/22, в которых отметился одним забитым мячом, одной результативной передачей и получил семь желтых карточек.

Де Пауль выступает за «Атлетико» с 12 июля 2021 года после перехода из «Удинезе» за 35 миллионов евро. На данный момент трансферная стоимость аргентинского футболиста, по оценкам портала transfermarkt, составляет 40 миллионов евро.