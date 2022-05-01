Барселона, Испания, , 19:04 — REGNUM Руководство каталонской «Барселоны» в ближайшее время объявил о продлении контракта с 30-летним испанским универсальным полузащитником Серджио Роберто. Как сообщает журналист Фабрицио Романо, новое соглашение будет рассчитано до 30 июня 2023 года.

На данный момент контракт Роберто с «сине-гранатовыми» истекает после завершения сезона. Трансферная стоимость испанского футболиста, по оценкам профильного немецкого интернет-портала transfermarkt, составляет 7 миллионов евро.

В текущем сезоне Серджи Роберто из-за тяжелой травмы сухожилия принял участие лишь в двенадцати матчах за каталонский клуб во всех турнирах, в которых отметился двумя забитыми мячами, одной результативной передачей и получил одну желтую карточку.