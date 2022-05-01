Ростов-на-Дону, , 19:00 — REGNUM В военном параде, который состоится на Театральной площади Ростова-на-Дону в День Победы, покажут новейшие реактивные системы залпового огня (РСЗО) «Торнадо-С». Их задействуют в составе механизированных колонн военной техники, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Южного военного округа (ЮВО) 1 мая.

«Искандер-М», РСЗО «Торнадо-С», СП 2С7М «Малка» Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

«Торнадо-С» считается самой мощной и дальнобойной реактивной системой залпового огня в мире. Она включает в себя модернизированную пусковую установку, оснащенную автоматизированной системой управления огнем, корректируемыми и неуправляемыми снарядами повышенной дальности», — уточнили в пресс-службе.

При подготовке к параду Победу соблюдаются все санитарно-противоэпидемические меры.

Как сообщало ИА REGNUM, разработка РСЗО «Торнадо-С» принадлежит НПО «Сплав» им. А. Н. Ганичева (входит в концерн «Техмаш»). Она предназначена для огневого поражения живой силы, техники, неподвижных и движущихся одиночных и групповых объектов противника.