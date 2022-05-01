Москва, 1 мая, 2022, 18:57 — ИА Регнум. Территорию завода «Азовсталь» в Мариуполе, которую контролируют украинские националисты, покинули 80 мирных жителей. Об этом 1 мая сообщили в Минобороны России.

Никита Тертьяков ИА REGNUM Вид на «Азовсталь»

Отмечается, что это стало возможным благодаря инициативе президента России Владимира Путина.

«С территории завода «Азовсталь» в Мариуполе удалось вызволить удерживавшихся украинскими националистами 80 гражданских лиц, в том числе женщин, детей», — отметили в военном ведомстве.

Освобожденные гражданские лица, для безопасной эвакуации которых был открыт гуманитарный коридор, были вывезены в Безыменное Донецкой Народной Республики.