Оренбург, , 18:54 — REGNUM В Оренбурге 1 мая праздничный митинг-концерт собрал более двух тысяч человек. Об этом сообщает Федерация профсоюзов Оренбургской области.

«Профсоюзы — школа коммунизма». В.И. Ленин aucland.ru

С Днём солидарности трудящихся граждан поздравил губернатор региона Денис Паслер. Он отметил, что человек труда во все времена был основой всего — экономики, науки, общества и прогресса. А аграрную и промышленную мощь Оренбуржья создавали многие поколения.

Лидер профсоюзов региона Ярослав Чирков подчеркнул, что нужно повышать зарплаты, поддерживать занятость населения и сдерживать тарифы и цены, чтобы в каждой оренбургской семье имелся достаток. Также он добавил, что в нынешних условиях у России есть шанс совершить новый индустриальный прорыв.

«В этих условиях главная цель профсоюзов — достойная зарплата как фундамент новой экономики!» — сказал Чирков.