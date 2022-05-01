Гавана, , 19:00 — REGNUM Рикардо Аларкон де Кесада, занимавший посты министра иностранных дел и председателя парламента Кубы, 30 апреля скончался в Гаване. Об этом 1 мая сообщил на странице в соцсети Twitter президент Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес.

Куба Ольга Шклярова © ИА REGNUM

«Аларкон де Кесада, великий патриот и блестящий дипломат Кубинской революции, которую он страстно и уверенно поддерживал, пробуждая гордость нашего народа, скончался прошлой ночью в Гаване. Вся Куба переживает его уход», — написал Диас-Канель Бермудес.

Аларкон де Кесада присоединился к революционному движению ещё в середине 1950-х годов и в начале 1990-х входил в число ведущих государственных деятелей Кубы. Также он неофициально считался лучшим кубинским оратором после Фиделя Кастро.