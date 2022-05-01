1 мая 2022 | Время чтения 1 мин

Санкт-Петербург, , 19:33 — REGNUM В рамках открывшегося 1 мая в Петербурге традиционного Фестиваля ледоколов, на Неве у Васильевского острова состоялось парадное шествие пассажирских судов на подводных крыльях «Метеор», вызвавшее большой интерес у петербуржцев и гостей города.

«Вальс буксиров» в акватории Невы Дарья Драй © ИА REGNUM

«Метеоры», которые ежедневно возят туристов в Петергоф, Кронштадт и другие достопримечательные места водной акватории Санкт-Петербурга, прошли вдоль набережной Лейтенанта Шмидта, там же, где пришвартовались ледоколы-участники фестиваля.

Ледокол «Капитан Николаев» Дарья Драй © ИА REGNUM

Ледокол «Капитан Николаев» Дарья Драй © ИА REGNUM

«Парад Метеоров» Дарья Драй © ИА REGNUM

«Парад Метеоров» Дарья Драй © ИА REGNUM

«Парад Метеоров» Дарья Драй © ИА REGNUM

Буксир «Павловск» в акватории Невы Дарья Драй © ИА REGNUM

«Вальс буксиров» в акватории Невы Дарья Драй © ИА REGNUM

Вслед скоростными «Метеорами» в Неву вышли «рабочие лошадки» гражданского флота — буксиры, без которых не обходится ни один заход в Петербург или выход из него крупных кораблей и судов. Но сегодня у буксиров была возможность показаться себя не в работе, а в замысловатых танцах на воде.

«Вальс буксиров» в акватории Невы Дарья Драй © ИА REGNUM

Буксир Буксир «Сестрорецк» в акватории Невы Дарья Драй © ИА REGNUM

«Вальс буксиров» в акватории Невы Дарья Драй © ИА REGNUM

«Вальс буксиров» в акватории Невы Дарья Драй © ИА REGNUM

«Вальс буксиров» в акватории Невы Дарья Драй © ИА REGNUM

«Вальс буксиров» в акватории Невы Дарья Драй © ИА REGNUM

«Вальс буксиров» прошел в музыкальном сопровождении классических произведений русских композиторов и вызвал восторг публики, собравшейся на набережной, среди которой было много туристов из Москвы и регионов России

Буксир «Сестрорецк» в акватории Невы Дарья Драй © ИА REGNUM

Горожане на набережной Лейтенанта Шмидта Дарья Драй © ИА REGNUM

«Вальс буксиров» в акватории Невы Дарья Драй © ИА REGNUM

Буксир «Сестрорецк» в акватории Невы Дарья Драй © ИА REGNUM

Буксир «Сестрорецк» в акватории Невы Дарья Драй © ИА REGNUM

Напомним, в акватории Невы 1–2 мая проходит Фестиваль ледоколов. Ради него в Неву пришли ледоколы «Капитан Николаев», «Мудьюг» и «Иван Крузенштерн», они пришвартовались вдоль набережной Лейтенанта Шмидта. На борту гостям фестиваля рассказывают об истории каждого судна и условиях быта моряков. В понедельник, 2 мая, ледоколы будут открыты для посетителей 12:00 до 17:30. Особую экскурсионную программу подготовил легендарный ледокол-музей «Красин».

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