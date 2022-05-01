Монако, , 18:50 — REGNUM 25-летний атакующий полузащитник «Монако» и сборной России по футболу Александр Головин прокомментировал победу французского клуба над «Анже» со счетом 2:0 в матче 35-го тура Лиги 1 2021/22.

Александр Головин Soccer0010.com

«Выиграли абсолютно по делу. Важно было внимательно и аккуратно сыграть в обороне, особенно на первых минутах. Думаю, сегодня у нас неплохо получалось выбегать в контратаки, после которых мы создавали моменты. И не случайно, что именно так был забит второй мяч», — цитирует Головина издание «Чемпионат».

В текущем сезоне Александр Головин принял участие в 24-х турах чемпионата Франции, в которых отметился тремя забитыми мячами и четырьмя результативными передачами.

Головин выступает за «Монако» с 27 июля 2018 года после перехода из московского ЦСКА за 30 миллионов евро. На данный момент трансферная стоимость российского футболиста, по оценкам профильного немецкого интернет-портала transfermarkt, составляет 25 миллионов евро.