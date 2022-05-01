Удине, Италия, 1 мая, 2022, 18:45 — ИА Регнум. Сегодня, 1 мая, в Удине на стадионе «Фриули» футбольный клуб «Удинезе» сыграет с миланским «Интером». Игра 35-го тура итальянской Серии А 2021/22 начнется в 19:00 по московскому времени.

Acmilan.com Футболисты «Интера»

Стартовые составы команд:

«Удинезе» (расстановка 3-5-2): Марко Сильвестри — Родриго Бекао, Пабло Мари, Неуэн Перес — Толнай Арслан, Уолес Соуза, Науэль Лусеро, Дестини Удоджи, Роберто Перейра – Айзек Саксесс, Жерар Деулофеу.

«Интер» (расстановка 3-5-2): Самир Ханданович — Стефан де Врей, Федерико Димарко, Милан Шкриниар — Маттео Дармиан, Николо Барелла, Роберто Гальярдини, Марцело Брозович, Иван Перишич – Эдин Джеко, Лаутаро Мартинес.

В последний раз «Интер» и «Удинезе» играли между собой 31 октября 2021 года в матче одиннадцатого тура чемпионата Италии. Тот матч завершился уверенной победой «нерадзурри» со счетом 2:0, а два гола забил аргентинский нападающий Хоакин Корреа.