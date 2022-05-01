Химки, Московская область, , 18:40 — REGNUM Подмосковные «Химки» в матче 27-го тура Тинькофф Российской Премьер-лиги 2021/22 сыграли вничью с «Уфой». Встреча, проходившая в Химках на стадионе «Арена Химки», завершилась со счетом 1:1.

Первый мяч на 31-й минуте встречи забил 31-летний российский нападающий Илья Кухарчук после передачи Дмитрия Тихого. В компенсированное время форвард молодежной сборной России U21 Гамид Агаларов ударом с одиннадцатиметровой отметки сравнял счет — 1:1.

Желтые карточки получили Бесард Сабович, Брайан Идову, Дилан Ортис, Кирилл Боженов, Александр Филин и Остон Урунов. Единственную красную карточку на 12-й минуте встречи получил фланговый атакующий защитник Эльмир Набиуллин.

На матче работала бригада арбитров во главе с Кириллом Левниковым. Ассистенты главного судьи — Рашид Абусуев и Роман Милюченко.

Составы команд:

«Химки»: Лантратов, Тихий, Волков, Григалава, Идову, Глушаков (Главчич, 72’), Набиуллин, Сабович (Филин, 40’), Боженов, Кухарчук (Мирзов, 72’), Руденко (Магомедов, 60’).

«Уфа»: Беленов (Чичкан, 15’), Плиев, Никитин, Кабутов, Ботака-Иобома (Иванов, 46’), Журавлев, Фищенко (Ортис, 46’), Урунов, Камилов (Мрзляк, 61’), Агаларов, Кротов (Касинтура, 77’).