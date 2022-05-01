Вашингтон, 1 мая, 2022, 18:38 — ИА Регнум. Конгрессмены работают над запросом президента США Джозефа Байдена о выделении дополнительных средств на оказание помощи Украине. Об этом заявила спикер палаты представителей конгресса Нэнси Пелоси после визита в Киев.

Gage Skidmore Нэнси Пелоси

В заявлении Пелоси говорится, работа ведётся над тем, чтобы «запрос президента Байдена о значительном финансировании был преобразован в пакет законодательных инициатив», а поездка в Киев должна продемонстрировать, что США «твердо поддерживают Украину».

Напомним, что ранее Белый дом распространил сообщение о том, что президент США Джозеф Байден направил запрос в конгресс о выделении дополнительно $33 млрд на новую помощь Украине в условиях продолжающейся специальной операции России.

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