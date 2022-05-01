Берлин, , 18:32 — REGNUM Несколько месяцев потребуется ФРГ для того, чтобы подготовится к прекращению поставок нефти из России. Об этом 1 мая заявил в интервью британской газете Financial Times помощник канцлера ФРГ по экономическим вопросам Йорг Кукис.

Нефть Иван Шилов © ИА REGNUM

«Мы хотим прекратить закупать нефть из России, но нам нужно немного времени, чтобы убедиться, что мы сможем обеспечить другие источники поставок нефти для страны», — сказал Кукис.

Он также отметил, что правительство ФРГ прилагает усилия для того, чтобы на нефтеперерабатывающий завод в Шведте, контролируемый «Роснефтью», танкерами поставлялась нефть из других стран.

Сейчас нефть на НПЗ в Шведте доставляется из России с помощью нефтепровода «Дружба».