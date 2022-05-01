Берлин, 1 мая, 2022, 18:32 — ИА Регнум. Несколько месяцев потребуется ФРГ для того, чтобы подготовится к прекращению поставок нефти из России. Об этом 1 мая заявил в интервью британской газете Financial Times помощник канцлера ФРГ по экономическим вопросам Йорг Кукис.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

«Мы хотим прекратить закупать нефть из России, но нам нужно немного времени, чтобы убедиться, что мы сможем обеспечить другие источники поставок нефти для страны», — сказал Кукис.

Он также отметил, что правительство ФРГ прилагает усилия для того, чтобы на нефтеперерабатывающий завод в Шведте, контролируемый «Роснефтью», танкерами поставлялась нефть из других стран.

Сейчас нефть на НПЗ в Шведте доставляется из России с помощью нефтепровода «Дружба».