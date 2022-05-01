Ханты-Мансийск, 1 мая 2022, 18:27 — REGNUM Югра получит бюджетные средства на создание новых учебных мест по решению комиссии комиссия Федерального Собрания РФ. Об этом сообщила депутат Госдумы от Югры Ольга Ануфриева.
Деньги выделены на пять объектов в связи с ростом числа обучающихся, вызванном позитивной демографической ситуацией в Югре.
В 2023 году будет выделено 112 986,5 тыс. рублей и в 2024 году — 1 008 190,9 тыс. рублей. Дополнительные места для учащихся получат школы Ханты-Мансийска, Сургута, Нягани, посёлка Белый Яр.