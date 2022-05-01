Ханты-Мансийск, 1 мая, 2022, 18:27 — ИА Регнум. Югра получит бюджетные средства на создание новых учебных мест по решению комиссии комиссия Федерального Собрания РФ. Об этом сообщила депутат Госдумы от Югры Ольга Ануфриева.

Иван Шилов ИА REGNUM В школе

Деньги выделены на пять объектов в связи с ростом числа обучающихся, вызванном позитивной демографической ситуацией в Югре.

В 2023 году будет выделено 112 986,5 тыс. рублей и в 2024 году — 1 008 190,9 тыс. рублей. Дополнительные места для учащихся получат школы Ханты-Мансийска, Сургута, Нягани, посёлка Белый Яр.