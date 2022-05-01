Ливерпуль, Великобритания, 1 мая, 2022, 18:24 — ИА Регнум. 1 мая в Ливерпуле на стадионе «Гудисон Парк» футбольный клуб «Эвертон» в матче 35-го тура Английской Премьер-лиги 2021/22 одержал минимальную победу над лондонским «Челси» со счетом 1:0.

Pixabay.com «Челси»

Единственный мяч в дебюте второй половины забил нападающий сборной Бразилии Ришарлисон после передачи Демарая Грэя. Желтые карточки получили Антонио Рюдигер, Мейсон Маунт, Сесар Аспиликуэта, Шеймус Коулман, Фабиан Делс, Маркос Алонсо, Кай Хаверц и Мэйсон Холгейт.

Статистика матча («Эвертон»/ «Челси»)

Удары 9/17

Удары в створ 4/5

Владение 21%/79%

Угловые 3/8

Нарушения 9/12

«Эвертон», одержав девятую победу в сезоне, набрал 32 очка, но остался на восемнадцатом месте в зоне вылета. «Челси» с 66-ю очками располагается на третьей позиции в турнирной таблице АПЛ.