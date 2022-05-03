3 мая 2022 | Время чтения 3 мин

Наталья Стрельцова, , 13:57 — REGNUM Выставка «Генрих Семирадский. По примеру богов» проходит в Новой Третьяковской галерее на Крымском валу. На выставке представлены около 100 живописных и графических работ Генриха Семирадского и ряд работ художников его круга — Бакаловича, Котарбинского, братьев Сведомских, Бронникова, Велинского — из российских и зарубежных музеев и частных собраний. Большинство художников часть своей жизни провели в Риме, «влившись в интернациональную колонию художников вечного города».

Выставка «Генрих Семирадский. По примеру богов» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

«В эпоху противопоставления и конфронтации академизма и передвижнического реализма, красоты внутренней и красоты внешней, этики и эстетики, академизм побуждал зрителя к восприятию эстетики формы. Противники из демократического лагеря культуры называли «пленников красоты» «беспечальными художниками». В своем творчестве они действительно воспевали красоту природы, красоту женщины, чувственные радости бытия. «Низкие истины», темные стороны действительности, изнанка жизни, социальные и психологические конфликты привлекали их опосредованно. Они считали, что искусство призвано возвышать человека над будничной прозой жизни, отвлекать его от скуки повседневности, просвещать и одновременно радовать глаз. Но не следует думать, что художники этого круга находились в полной изоляции от тревог и проблем своего времени, тема рабства, унижения человека, варварской жестокости власти, предчувствия грядущего исторического перелома, рождение новой этики, которая взломает, перевернет старый мир, погрязший в пороках и самоупоении, артикулированы в искусстве мастеров, представленных на выставке. В конце XIX века Европа вспоминала упадок Римской империи», — отмечают организаторы выставки.

Выставка «Генрих Семирадский. По примеру богов» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Выставка «Генрих Семирадский. По примеру богов» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Выставка «Генрих Семирадский. По примеру богов» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Выставка «Генрих Семирадский. По примеру богов» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Выставка «Генрих Семирадский. По примеру богов» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Выставка «Генрих Семирадский. По примеру богов» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Генрих Ипполитович Семирадский (1843 — 1902) — один из наиболее знаменитых исторических живописцев своего времени, крупнейший мастер европейского академизма, работавший в стиле неогрек. Художника называли «последним классиком» искусства XIX столетия, который жил и творил в эпоху главенства реализма. Поляк по происхождению, учившийся в Харькове и Петербурге, большую часть своей жизни Семирадский прожил в Италии. На его полотнах мир древних цивилизаций окутан солнечным светом. Художник изучал историю, знание которой помогало ему в написании художественных полотен. «Он легко убеждает нас в том, что античность — не золотой сон, пригрезившийся человечеству, а быль», — уточняют организаторы о мастерстве художника, который владел виртуозно своей кистью.

Выставка «Генрих Семирадский. По примеру богов» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Пий Велионский. Гладиатор на арене. 1880 Наталья Стрельцова © ИА REGNUM Выставка «Генрих Семирадский. По примеру богов» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Выставка «Генрих Семирадский. По примеру богов» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Выставка «Генрих Семирадский. По примеру богов» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Выставка «Генрих Семирадский. По примеру богов» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Выставка «Генрих Семирадский. По примеру богов» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

В Евангельский цикл работ художника входят картины «Грешница», «Христос у Марфы и Марии» (1886, Государственный Русский музей), Картина «Христос и самаритянка» из Львовской национальной галереи искусств имени Б. Г. Возницкого) написана в 1890 году. «Христос среди детей» (1900—1901, Национальный музей в Варшаве; вариант — частное собрание, Москва).

Выставка «Генрих Семирадский. По примеру богов» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Работа Валерия Кошлякова 1992 года. Наталья Стрельцова © ИА REGNUM Выставка «Генрих Семирадский. По примеру богов» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Фрески, расписанные Генрихом Семирадским Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Генрих Семирадский. Тайная Вечеря 1877-1878 Наталья Стрельцова © ИА REGNUM Роспись фресок для Храма Христа Спасителя Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Выставка «Генрих Семирадский. По примеру богов» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Выставка «Генрих Семирадский. По примеру богов» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

В 1875 году Семирадский получил предложение принять участие в росписи храма Христа Спасителя в Москве. Ему предстояло написать четыре композиции из жития Святого Александра Невского в приделе, посвященном этому русскому святому воину. В последствии художник исполнил над окнами хоров росписи на сюжеты «Крещение господне» и «Въезд Христа в Иерусалим», а также монументальный образ «Тайная вечеря». Часть фрагментов фрески представлены на выставке.

На выставке Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Выставка «Генрих Семирадский. По примеру богов» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Выставка «Генрих Семирадский. По примеру богов» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Генрих Семирадский. Отдых Патриция. 1881 Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Генрих Семирадский. Канатаходка. Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Тимур Новиков. Амур и Психея. 1993 Наталья Стрельцова © ИА REGNUM Тимур Новиов. Апполон, попирающий красный квадрат. 1991 Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Экспозицию дополняют античные вазы из собрания Государственного музея изобразительных искусств имени А. С. Пушкина, аналогичные тем, которые были в личной коллекции Семирадскго и изображены на его холстах., а также фрагменты античной скульптуры. В состав выставки вошли работы художников конца XX — начала XXI столетия — представителей Новой Академии Тимура Новикова, Валерия Кошлякова, Тимофея Парщикова. Представленные работы выбраны на тему академизм, судьба античной традиции и понятие красоты в изобразительном искусстве.

Выставка «Генрих Семирадский. По примеру богов» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Выставка «Генрих Семирадский. По примеру богов» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Тим Парщиков работы 2011 — 2013 Наталья Стрельцова © ИА REGNUM Тим Парщиков работы 2011 — 2013 Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Выставка «Генрих Семирадский. По примеру богов» проходит до 3 июля 2022 в Новой Третьяковке на Крымском валу, дом 10.