Минск, 1 мая, 2022, 18:16 — ИА Регнум. Жителей Белоруссии с Праздником труда поздравил президент страны Александр Лукашенко. Об этом 1 мая сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Лукашенко

«Сердечно поздравляю вас (жителей Белоруссии) с Праздником труда, — отметил Лукашенко, обращаясь к соотечественникам. — На белорусской земле во все времена большим почетом и уважением пользовался человек-труженик. Он и сегодня является величайшей ценностью и опорой нашего государства».

Президент Белоруссии добавил, что Первомай — прекрасная традиция, заслуженная дань признательности настоящим профессионалам, трудовым коллективам и ветеранам, всем, кто умеет работать на совесть.

«Благодарю каждого, кто своим ежедневным трудом создает наше общее будущее», — отметил он.