Анкара, 1 мая, 2022, 18:16 — ИА Регнум. Российский истребитель МиГ-29/35 превосходит американский F-16 по маневренности. Об этом говорится в статье турецкой газеты Star.

Alan Wilson МиГ-29

В статье отмечается, что российские боевые самолёты обладают лучшей маневренностью в мире. Для этого истребитель имеет более широкий размах крыла.

Уточняется также, что российский истребитель развивает скорость в 2,25 раза быстрее звука и имеет коэффициент маневренности 9,6 из 10, а его американский аналог имеет скорость 2,00 Маха и коэффициент маневренности 7,9 из 10.