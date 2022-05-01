Лондон, , 18:11 — REGNUM Лондонский «Тоттенхэм» в матче 35-го тура регулярного сезона Английской Премьер-лиги 2021/22 одержал уверенную победу над «Лестер Сити». Основное время встречи, проходившей 1 мая в Лондоне на стадионе «Тоттенхэм Хотспур Арена», завершилось со счетом 3:1.

Сон Хын Мин Дмитрий Голубович

Забитыми мячами в составе «шпор» отметились Харри Кейн (22’ Сон Хын Мин) и Сон Хын Мин (60’ Деян Кулушевски, 79’ Деян Кулушевски). Единственный гол «лис» на 90+1-й минуте встречи забил форвард сборной Нигерии Келечи Ихеаначо после передачи Юри Тилеманса.

Составы команд:

«Тоттенхэм»: Льорис, Дайер, Дэвис, Ромеро, Хейбьерг, Эмерсон, Сессеньон, Сон (Бергвейн, 82’), Моура (Кулушевски, 55’), Бентанкур (Уинкс, 82’), Кейн.

«Лестер Сити»: Шмейхель, Сеюнджю, Даниэль, Томас, Кастань, Менди, Олбрайтон, Перес (Тилеманс, 76’), Сумаре (Брант, 67’), Ихеаначо, Дака (Варди, 67’).

На данный момент «Тоттенхэм», набрав 61 очко, обошел «Арсенал» и поднялся на четвертую позицию в турнирной таблице АПЛ. «Лестер Сити» с 42-мя очками остался на одиннадцатом месте.