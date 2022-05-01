Александр Погожев,
1 мая 2022, 21:31 — REGNUM 1 мая в Ставрополе на Крепостной горе прошла акция Федерации профсоюзов Ставропольского края «ZA МИР! ZA ТРУД! ZA МАЙ!».
Первомайская акция Федерации профсоюзов Ставропольского края «ZA МИР! ZA ТРУД! ZA МАЙ!»
Александр Погожев © ИА REGNUM
Первомайская акция Федерации профсоюзов Ставропольского края «ZA МИР! ZA ТРУД! ZA МАЙ!»
Александр Погожев © ИА REGNUM
Первомайская акция Федерации профсоюзов Ставропольского края «ZA МИР! ZA ТРУД! ZA МАЙ!»
Александр Погожев © ИА REGNUM
Николай Мурашко, зампред комитета думы СК по социальной политике и злравоохранению
Александр Погожев © ИА REGNUM
«Как бы ни менялись времена, Первомай по-прежнему остается олицетворением солидарности трудящихся. «Мир! Труд! Май!» — этот жизнеутверждающий лозунг в наше непростое время говорит о нашем стремлении к согласию и миру. Труд должен быть оценен по достоинству, приносить человеку удовлетворение. Это главная задача, над которой трудятся профсоюзы», — говорит председатель ФПСК Татьяна Чечина.
Председатель ФПСК Татьяна Чечина
Александр Погожев © ИА REGNUM
Участники первомайской акции Федерации профсоюзов Ставропольского края «ZA МИР! ZA ТРУД! ZA МАЙ!»
Александр Погожев © ИА REGNUM
Первомайская акция Федерации профсоюзов Ставропольского края «ZA МИР! ZA ТРУД! ZA МАЙ!»
Александр Погожев © ИА REGNUM
Первомайская акция Федерации профсоюзов Ставропольского края «ZA МИР! ZA ТРУД! ZA МАЙ!»
Александр Погожев © ИА REGNUM
Участники первомайской акции Федерации профсоюзов Ставропольского края «ZA МИР! ZA ТРУД! ZA МАЙ!»
Александр Погожев © ИА REGNUM
Участники первомайской акции Федерации профсоюзов Ставропольского края «ZA МИР! ZA ТРУД! ZA МАЙ!»
Александр Погожев © ИА REGNUM
Участники первомайской акции Федерации профсоюзов Ставропольского края «ZA МИР! ZA ТРУД! ZA МАЙ!»
Александр Погожев © ИА REGNUM
Первомайская акция Федерации профсоюзов Ставропольского края «ZA МИР! ZA ТРУД! ZA МАЙ!»
Александр Погожев © ИА REGNUM
Первомайская акция Федерации профсоюзов Ставропольского края «ZA МИР! ZA ТРУД! ZA МАЙ!»
Александр Погожев © ИА REGNUM
Участница первомайской акции Федерации профсоюзов Ставропольского края «ZA МИР! ZA ТРУД! ZA МАЙ!»
Александр Погожев © ИА REGNUM
Федерация профсоюзов Ставропольского края насчитывает 17 членских организаций, около 250 тысяч членов профсоюза. Благодаря активной позиции профсоюзов на Ставрополье заключаются краевые трехсторонние соглашения между властью, профсоюзами и работодателями. Соглашения дают дополнительные, по сравнению с трудовым законодательством, гарантии работникам в области оплаты и условий труда.
За последние три года профсоюзные юристы ФПСК оказали бесплатную правовую помощь 30 тысячам ставропольцев по трудовым вопросам. Профсоюзы защитили в судах интересы более 200 работников.
Участники первомайской акции Федерации профсоюзов Ставропольского края «ZA МИР! ZA ТРУД! ZA МАЙ!»
Александр Погожев © ИА REGNUM
Участники первомайской акции Федерации профсоюзов Ставропольского края «ZA МИР! ZA ТРУД! ZA МАЙ!»
Александр Погожев © ИА REGNUM
Первомайская акция Федерации профсоюзов Ставропольского края «ZA МИР! ZA ТРУД! ZA МАЙ!»
Александр Погожев © ИА REGNUM
Первомайская акция Федерации профсоюзов Ставропольского края «ZA МИР! ZA ТРУД! ZA МАЙ!»
Александр Погожев © ИА REGNUM
Первомайская акция Федерации профсоюзов Ставропольского края «ZA МИР! ZA ТРУД! ZA МАЙ!»
Александр Погожев © ИА REGNUM
Участники первомайской акции Федерации профсоюзов Ставропольского края «ZA МИР! ZA ТРУД! ZA МАЙ!»
Александр Погожев © ИА REGNUM
Участники первомайской акции Федерации профсоюзов Ставропольского края «ZA МИР! ZA ТРУД! ZA МАЙ!»
Александр Погожев © ИА REGNUM
Первомайская акция Федерации профсоюзов Ставропольского края «ZA МИР! ZA ТРУД! ZA МАЙ!»
Александр Погожев © ИА REGNUM
Первомайская акция Федерации профсоюзов Ставропольского края «ZA МИР! ZA ТРУД! ZA МАЙ!»
Александр Погожев © ИА REGNUM
Участники первомайской акции Федерации профсоюзов Ставропольского края «ZA МИР! ZA ТРУД! ZA МАЙ!»
Александр Погожев © ИА REGNUM
Участник первомайской акции Федерации профсоюзов Ставропольского края «ZA МИР! ZA ТРУД! ZA МАЙ!»
Александр Погожев © ИА REGNUM
Сергей Кумейшин, председатель молодежного совета ФПСК
Александр Погожев © ИА REGNUM
Первомайская акция Федерации профсоюзов Ставропольского края «ZA МИР! ZA ТРУД! ZA МАЙ!»
Александр Погожев © ИА REGNUM
Первомайская акция Федерации профсоюзов Ставропольского края «ZA МИР! ZA ТРУД! ZA МАЙ!»
Александр Погожев © ИА REGNUM
Первомайская акция Федерации профсоюзов Ставропольского края «ZA МИР! ZA ТРУД! ZA МАЙ!»
Александр Погожев © ИА REGNUM