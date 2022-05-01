1 мая 2022 | Время чтения 1 мин

Александр Погожев, , 21:31 — REGNUM 1 мая в Ставрополе на Крепостной горе прошла акция Федерации профсоюзов Ставропольского края «ZA МИР! ZA ТРУД! ZA МАЙ!».

Первомайская акция Федерации профсоюзов Ставропольского края «ZA МИР! ZA ТРУД! ZA МАЙ!» Александр Погожев © ИА REGNUM

Первомайская акция Федерации профсоюзов Ставропольского края «ZA МИР! ZA ТРУД! ZA МАЙ!» Александр Погожев © ИА REGNUM

Первомайская акция Федерации профсоюзов Ставропольского края «ZA МИР! ZA ТРУД! ZA МАЙ!» Александр Погожев © ИА REGNUM

Николай Мурашко, зампред комитета думы СК по социальной политике и злравоохранению Александр Погожев © ИА REGNUM

«Как бы ни менялись времена, Первомай по-прежнему остается олицетворением солидарности трудящихся. «Мир! Труд! Май!» — этот жизнеутверждающий лозунг в наше непростое время говорит о нашем стремлении к согласию и миру. Труд должен быть оценен по достоинству, приносить человеку удовлетворение. Это главная задача, над которой трудятся профсоюзы», — говорит председатель ФПСК Татьяна Чечина.

Председатель ФПСК Татьяна Чечина Александр Погожев © ИА REGNUM

Участники первомайской акции Федерации профсоюзов Ставропольского края «ZA МИР! ZA ТРУД! ZA МАЙ!» Александр Погожев © ИА REGNUM

Первомайская акция Федерации профсоюзов Ставропольского края «ZA МИР! ZA ТРУД! ZA МАЙ!» Александр Погожев © ИА REGNUM

Первомайская акция Федерации профсоюзов Ставропольского края «ZA МИР! ZA ТРУД! ZA МАЙ!» Александр Погожев © ИА REGNUM

Участники первомайской акции Федерации профсоюзов Ставропольского края «ZA МИР! ZA ТРУД! ZA МАЙ!» Александр Погожев © ИА REGNUM

Участники первомайской акции Федерации профсоюзов Ставропольского края «ZA МИР! ZA ТРУД! ZA МАЙ!» Александр Погожев © ИА REGNUM

Участники первомайской акции Федерации профсоюзов Ставропольского края «ZA МИР! ZA ТРУД! ZA МАЙ!» Александр Погожев © ИА REGNUM

Первомайская акция Федерации профсоюзов Ставропольского края «ZA МИР! ZA ТРУД! ZA МАЙ!» Александр Погожев © ИА REGNUM Первомайская акция Федерации профсоюзов Ставропольского края «ZA МИР! ZA ТРУД! ZA МАЙ!» Александр Погожев © ИА REGNUM

Участница первомайской акции Федерации профсоюзов Ставропольского края «ZA МИР! ZA ТРУД! ZA МАЙ!» Александр Погожев © ИА REGNUM

Федерация профсоюзов Ставропольского края насчитывает 17 членских организаций, около 250 тысяч членов профсоюза. Благодаря активной позиции профсоюзов на Ставрополье заключаются краевые трехсторонние соглашения между властью, профсоюзами и работодателями. Соглашения дают дополнительные, по сравнению с трудовым законодательством, гарантии работникам в области оплаты и условий труда.

За последние три года профсоюзные юристы ФПСК оказали бесплатную правовую помощь 30 тысячам ставропольцев по трудовым вопросам. Профсоюзы защитили в судах интересы более 200 работников.

Участники первомайской акции Федерации профсоюзов Ставропольского края «ZA МИР! ZA ТРУД! ZA МАЙ!» Александр Погожев © ИА REGNUM

Участники первомайской акции Федерации профсоюзов Ставропольского края «ZA МИР! ZA ТРУД! ZA МАЙ!» Александр Погожев © ИА REGNUM

Первомайская акция Федерации профсоюзов Ставропольского края «ZA МИР! ZA ТРУД! ZA МАЙ!» Александр Погожев © ИА REGNUM

Первомайская акция Федерации профсоюзов Ставропольского края «ZA МИР! ZA ТРУД! ZA МАЙ!» Александр Погожев © ИА REGNUM

Первомайская акция Федерации профсоюзов Ставропольского края «ZA МИР! ZA ТРУД! ZA МАЙ!» Александр Погожев © ИА REGNUM

Участники первомайской акции Федерации профсоюзов Ставропольского края «ZA МИР! ZA ТРУД! ZA МАЙ!» Александр Погожев © ИА REGNUM

Участники первомайской акции Федерации профсоюзов Ставропольского края «ZA МИР! ZA ТРУД! ZA МАЙ!» Александр Погожев © ИА REGNUM

Первомайская акция Федерации профсоюзов Ставропольского края «ZA МИР! ZA ТРУД! ZA МАЙ!» Александр Погожев © ИА REGNUM Первомайская акция Федерации профсоюзов Ставропольского края «ZA МИР! ZA ТРУД! ZA МАЙ!» Александр Погожев © ИА REGNUM

Участники первомайской акции Федерации профсоюзов Ставропольского края «ZA МИР! ZA ТРУД! ZA МАЙ!» Александр Погожев © ИА REGNUM

Участник первомайской акции Федерации профсоюзов Ставропольского края «ZA МИР! ZA ТРУД! ZA МАЙ!» Александр Погожев © ИА REGNUM

Сергей Кумейшин, председатель молодежного совета ФПСК Александр Погожев © ИА REGNUM

Первомайская акция Федерации профсоюзов Ставропольского края «ZA МИР! ZA ТРУД! ZA МАЙ!» Александр Погожев © ИА REGNUM

Первомайская акция Федерации профсоюзов Ставропольского края «ZA МИР! ZA ТРУД! ZA МАЙ!» Александр Погожев © ИА REGNUM