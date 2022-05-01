Екатеринбург, 1 мая, 2022, 18:09 — ИА Регнум. В Екатеринбурге в рамках охватившего более 30 городов России масштабного музыкально-патриотического марафона состоялся рок-концерт «ZаРоссию». Об этом сообщает свердловский департамент информполитики.

Иван Шилов ИА REGNUM Z

Мероприятие состоялось 1 мая. Перед жителями и гостями города выступили на «Екатеринбург Арене» Александр Ф. Скляр вместе группой «Ва-Банкъ», а также группа «7Б».

Лидер рок-группы «7Б» Иван Демьян отметил в своём выступлении, что такие мероприятия важны, ибо музыка объединяет, сплачивает и даёт возможность понять, что вместе мы сила. А у этого тура особая миссия. Демьян добавил, что среди его друзей некоторые погибли во время спецоперации.

«Но своими геройскими действиями они спасали нам жизнь. И мы понимаем, что боремся со злом», — подчеркнул Иван Демьян.