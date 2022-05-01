Грозный, , 18:07 — REGNUM Сегодня, 1 мая, в Грозном на стадионе «Ахмат-Арена» футбольный клуб «Ахмат» в матче 27-го тура Тинькофф Российской Премьер-лиги 2021/22 примет московский ЦСКА. Игра начнется в 19:00 по московскому времени.

ФК ЦСКА

Стартовые составы команд:

«Ахмат»: Гиорги Шелия, Андрей Семенов, Мирослав Богосавац, Артем Тимофеев, Ризван Уциев, Антон Швец, Лечи Садулаев, Александр Трошечкин, Даниил Уткин, Марат Быстров, Сенин Себай.

ЦСКА: Игорь Акинфеев, Георгий Щенников, Яка Бийол, Игорь Дивеев, Иван Обляков, Максим Мухин, Жан-Филипп Гбамен, Хорхе Карраскаль, Юсуф Языджи, Антон Заболотный, Чидера Эджуке.

В последний раз «Ахмат» и ЦСКА играли между собой 21 августа 2021 года в матче пятого тура чемпионата России. Тот матч завершился со счетом 2:0, а забитыми мячами отметились Владислав Яковлев и Чидера Эджуке.

В текущем сезоне арендованный из «Лилля» Юсуф Языджи принял участие в десяти матчах за «красно-синих» во всех турнирах, в которых отметился восемью забитыми мячами и двумя результативными передачами.