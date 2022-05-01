Белгород, 1 мая, 2022, 18:03 — ИА Регнум. Семь домов повреждено в Белгородской области 1 мая, об этом сообщил в телеграм-канале глава региона Вячеслав Гладков.

Belregion.ru Вячеслав Гладков

«Семь домов повреждено с различной степенью разрушений. Максимально быстро приступим к их восстановлению. Средства имеются в полном объёме. Жители хутора находятся в безопасном месте», — написал Гладков.

Он уточнил, что пострадавшему жителю хутора оказывается необходимая медпомощь.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее на границе трёх муниципалитетов Белгородской области, Борисовского и Белгородского районов и Яковлевского городского округа, произошёл пожар на территории одного из объектов Министерства обороны РФ. На месте работают оперативные службы.