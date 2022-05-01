1 мая 2022 | Время чтения 3 мин

В социальных сетях обсудили заявление премьер-министра Греции Кириакоса Мицотакиса о том, что Европе стоит осторожно относиться к санкциям против Российской Федерации, чтобы они не повредили странам Европейского союза больше, нежели России, так как европейская экономика не может полностью отказаться от российского природного газа.

Анна Царькова, , 18:54 — REGNUM Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис считает, что Европе стоит осторожно относиться к санкциям против Российской Федерации, чтобы они не повредили странам Европейского союза больше, нежели России, так как европейская экономика не может полностью отказаться от российского природного газа. Заявление главы правительства Греции опубликовала газета Real News.

Газ Иван Шилов © ИА REGNUM

Заявление политика обсудили читатели телеграм-канала «Радио Стыдоба», а также на странице «Радио Стыдоба» в социальной сети «ВКонтакте».

«Он не первый и не последний, кто начал возражать. Скоро начнется жара, и без кондиционеров всем будет очень плохо…» — отреагировала Арина.

«И тихо, на цыпочках, пойдут открывать рублёвый счёт», — смеется Елена.

«Сейчас… Мицотакис полетит к Байдену на ковер. Потом будет переобуваться в кувырке. Знаем мы это, было», — добавила Olga O.

«Да, стрелять в ногу всегда больно…» — смеется 73.

«Скоро загнутся», — пишет Игорь Б.

«Сейчас через два дня выйдет новое заявление какой-нибудь Урсулы, что они надорвутся, но откажутся. И так уже 2 месяца по кругу», — написала Svetlana Y.

«Ой, да они… [надоели]… по сто раз в день показания меняют», — отметила Гюлюш.

«Уже совсем неинтересно, что они там про газ говорят. Интересует, наши-то ищут новые рынки сбыта? Найти и не давать в Европу. И разговоров не будет. А то, что они скатятся в пещерный век, так то их проблемы», — прокомментировала новость Ксения.

«Политические игры. Все прекрасно знают, что им не дадут сделать что-либо поперек мнения Евросоюза», — отметил Ильгар С.

«Да жёстче надо, ребята, жёстче. Раз — и выстрелил себе в ногу. А то что ж это, граждане, получается? Санкциями грозим…, а без газа жить не хотим? Раз уж начали жрать кактус, так улыбайтесь и жрите…» — с сарказмом добавил Velikij. dzi.

«Осторожнее, говорит… нужно относиться к санкциям! Чего вы… вообще к нам… [пристали] со своими санкциями?!..» — отреагировал Андрей.

Санкции Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Да за одну неверно взятую ноту в еврохоре может здорово достаться от дирижёра. Но большинство хористов настолько непроходимо тупы, что никто даже не мечтает стать солистом», — добавил A. D.

«А что вы так за Европу переживаете-то? Разве непонятно, что чем им хреновей, тем меньше у них возможностей поставлять неньке (Украине — А. Ц.) деньги и оружие. Надо бы вообще всем им отключить [газ], чтобы не отвлекались на популизм…» — пишет Vor Nach.

«Интересный, конечно, подход. Выкинуть Россию из мировой экономики — это как выкинуть несколько шестерёнок из часов и ожидать, что часы и без них будут ходить. А после того как часы не пошли, винить не мастера, который выкинул шестерёнки, а сами шестерёнки», — описал ситуацию Mihail М.

«Как будет «а нас за что» по-гречески?» — с сарказмом поинтересовался один из участников обсуждения.

«Сжечь ведьму! Это что он тут несёт? Точно путинский агент!» — пошутил Bill G.

«Интересное европейское кино. Ждём продолжения», — добавила Лали М.

«Так вроде все по плану — Штаты вводят санкции, ЕС превращается в колонию, я… [не понимаю], чего греки беспокоятся», — иронизирует Слава А.

«Да, Греция давно только на словах независима, ничего они сделать всё равно не решатся, как обычно, прогнутся!» — подытожила Mari D.