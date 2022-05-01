Будапешт, , 18:07 — REGNUM Венгрия и ещё девять европейских стран открыли в российском банке счета для оплаты поставок российского газа по схеме, предложенной Москвой. Об этом в эфире Kossuth Rádió 1 мая заявил глава канцелярии премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш.

Цена на газ Дарья Антонова © ИА REGNUM

Гуйяш сказал, что Венгрия открыла счёт в евро, на который зачисляются деньги за поставляемый газ, а затем банк конвертирует их в рубли.

Чиновник отметил, что также будут делать ешё девять европейских стран, которые не будут афишировать подобные действия, так как «сейчас «быть хорошим для Европы» означает, что руководство страны не говорит честно со своим народом и в международной жизни».

Гуйяш в очередной раз подчеркнул, что ЕС не принимал никаких санкций, делающих невозможной оплату российского газа в рублях, и поэтому подобные операции регулируются гражданско-правовыми договорами между государствами и компаниями.