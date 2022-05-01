Ханты-Мансийск, , 17:58 — REGNUM Бизнесмены из Югры привезли в Мариуполь броневик «УАЗ-Патриот», который ранее использовался, как инкассаторская машина. Об этом сообщает телеграм-канал «ПриZрак Новороссии».

Военная спецоперация на Украине Иван Шилов © ИА REGNUM

«Хочу передать огромное спасибо предпринимателям города Нягани, которые притащили этот замечательный автомобиль, который будет здесь работать и который будет здесь задействован. Вещь просто бомбовая, шлите ещё», — поблагодарил ополченец ДНР предпринимателей из ХМАО.

Отмечается, что автомобиль на пути из Югры в Мариуполь преодолел 3,5 тыс. километров.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, под Мариуполем работает пункт временного размещения граждан, развёрнутый Гуманитарным корпусом из Сургута. В госпитале пункта работает директор департамента здравоохранения ХМАО Алексей Добровольский.

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