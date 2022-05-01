Москва, , 17:57 — REGNUM Депутаты фракции СРЗП в Госдуме готовы разработать поправки в законодательство для упрощения порядка оформления гуманитарных грузов для Донбасса. Как передает корреспондент ИА REGNUM 1 мая, об этом сообщил лидер партии Сергей Миронов.

Сергей Миронов Duma.gov.ru

«Призываю Федеральную таможенную службу (ФТС) максимально упростить порядок оформления грузов, хотя бы на временной основе, пока идет спецоперация. Если для этого требуются изменения в российском законодательстве, наша фракция подготовит необходимые поправки», — отметил Миронов.

Если гуманитарные колонны по линии МЧС и военных идут через таможню без задержек, то у волонтёров порой возникают проблемы, пояснил парламентарий.

«Особенно когда речь идёт о товарах двойного назначения, например, беспилотниках или средствах связи, на которые нужно получать специальное разрешение», — сказал он.

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