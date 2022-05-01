Москва, 1 мая 2022, 17:57 — REGNUM Депутаты фракции СРЗП в Госдуме готовы разработать поправки в законодательство для упрощения порядка оформления гуманитарных грузов для Донбасса. Как передает корреспондент ИА REGNUM 1 мая, об этом сообщил лидер партии Сергей Миронов.
«Призываю Федеральную таможенную службу (ФТС) максимально упростить порядок оформления грузов, хотя бы на временной основе, пока идет спецоперация. Если для этого требуются изменения в российском законодательстве, наша фракция подготовит необходимые поправки», — отметил Миронов.
Если гуманитарные колонны по линии МЧС и военных идут через таможню без задержек, то у волонтёров порой возникают проблемы, пояснил парламентарий.
«Особенно когда речь идёт о товарах двойного назначения, например, беспилотниках или средствах связи, на которые нужно получать специальное разрешение», — сказал он.
Читайте также: Россия доставила более 16 800 тонн гумпомощи на Украину