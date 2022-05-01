Монако, , 17:54 — REGNUM Футбольный клуб «Монако» в матче 35-го тура французской Лиги 1 сезона 2021/22 одержал уверенную победу над «Анже». Основное время встречи, проходившей в Монако на стадионе «Луи II», завершилось со счетом 2:0.

Футбольный клуб «Монако»

Первый мяч под занавес первой половины в свои ворота забил защитник «Анже» Абдулай Бамба — 1:0. На 61-й минуте французский центрфорвард Виссам Бен-Йеддер удвоил преимущество «монегасков» после передачи Кевин Фолланда — 2:0.

Составы команд:

«Монако»: Нюбель, Марипан, Бадьяшиль, Энрике, Агилар (Сидибе, 85’), Фофана, Головин (Аклиуш, 84’), Матазо (Лукас, 78’), Диоп (Якобс, 46’), Фолланд, Бен-Йеддер (Боаду, 78’).

«Анже»: Мандреа, Эбосс (Мансо, 70’), Траоре, Тома, Менди (Баокен, 63’), Думбия, Оунахи (Лаге, 63’), Бенталеб, Бамба (Таиби, 83’), Фюльжени, Яколиш (Мангани, 63’).

«Монако», одержав восемнадцатую победу в сезоне и набрав 62 очка, поднялся на третье место в турнирной таблице чемпионата Франции. «Анже» с 35-ю очками остался на пятнадцатой позиции.