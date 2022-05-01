Москва, , 17:48 — REGNUM В Российской Федерации за минувшие сутки провели более 170 тыс. тестов на выявление SARS-CoV-2. Об этом 1 мая сообщает Telegram-канал проекта «Стопкоронавирус. рф» со ссылкой на данные Роспотребнадзора.

Тест Https://pixabay.com

«За последние сутки проведена 171 тысяча тестов на коронавирус», — говорится в сообщении.

Отмечается, что всего в стране проведено более 290,6 млн тестов на коронавирус.

Как передавало ИА REGNUM, ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова на совещании, посвящённом курортному сезону в Краснодарском крае, заявила, что все регионы РФ сохраняют статус ситуации высокого риска из-за пандемии коронавируса.