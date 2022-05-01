Берлин, 1 мая, 2022, 17:51 — ИА Регнум. Федеральное ведомство уголовной полиции Германии настоятельно не рекомендовало лидеру оппозиционного Христианско-демократического союза (ХДС) Фридриху Мерцу осуществить запланированный на 2 мая визит в Киев. Об этом сообщает со ссылкой на собственные источники газета Der Tagesspiegel.

Olaf Kosinsky Фридрих Мерц

В ведомстве считают, что такой визит в нынешней обстановке является небезопасным, и поэтому Мерц должен был предупредить о нём спецслужбы заранее.

Однако лидер ХДС сообщил об этом только в пятницу, 29 апреля, и, кроме того, вообще отказался от охраны со стороны криминального ведомства.

Во время визита Мерца не исключена его встреча с президентом Украины Владимиром Зеленским.