1 мая 2022 | Время чтения 3 мин

Запасайтесь свитерами и разбивайте копилки — такой совет к 1 мая получили жители Нидерландов в связи с ростом тарифов на электричество и газ. Цену за антироссийские санкции и постковидный экономический спад, как всегда, заплатят обычные европейские потребители.

Татьяна Аннина, , 18:46 — REGNUM Похоже, что коллективная плохая карма в конце концов наказала все человечество одновременно, пишет Приянка Шарма, автор статьи «Энергетический кризис создает проблемы компаниям» в нидерландской газете The Holland Times.

Отопление Иван Шилов © ИА REGNUM

Только мы решили, что после двух лет пандемии в конце концов можем рассчитывать на какую-то нормальную жизнь, как вдруг наступает энергетический кризис, чтобы мы не расслаблялись и жизнь не казалась скучной.

Здорово, что мы перешли на летнее время. При таком росте цен на газ и электричество надо использовать каждый лучик дневного света и максимальное количество солнечного тепла. Иначе нам придется разбить копилки и искать дополнительные доходы только ради того, чтобы заплатить за отопление.

Так почему же цены на электроэнергию выросли больше чем на 86% за год без малого? А цены на газ по всему миру — почти на 350%? Несколько факторов привели к теперешнему кризису. Во-первых, после экономического спада из-за COVID-19 во всем мире наращивается производство, что приводит к значительному росту потребления энергии. Во-вторых, переход от ископаемого топлива к «зеленым» источникам энергии делает ее менее доступной. И, в-третьих, напряженность между Россией и Украиной привела к большим неопределенностям в отношении газовых поставок. Хотя российский газ по-прежнему поступает в Европу, из-за санкций против Москвы Европейский союз будет платить в три раза больше обычного. А поставщики энергии переложат рост цен на обычных потребителей.

Нас ждут не только более высокие цены на заправках и в счетах за отопление, но и рост расходов на еду. В конце концов, затраты на транспортировку и хранение фруктов и овощей заметно выросли. Цены на строительные материалы тоже взлетели, поэтому, если надумаете делать ремонт у себя дома, вы это сразу заметите.

Борис Кустодиев. У витрины. 1921

Однако у бизнеса ситуация куда хуже. По данным ABN AMRO (один из крупнейших банков в Нидерландах — прим. ИА REGNUM), высокие цены на энергоносители вместе с прекращением субсидий в связи с COVID-19 могут привести к сокращению от 80 000 до 120 000 рабочих мест. Банк прогнозирует рост числа банкротств на 50%, особенно для компаний, которые в значительной степени зависят от потребления энергии, таких как химические предприятия, тепличное садоводство, нефтеперерабатывающие заводы и строительство.

Самые циничные из нас сразу же обвинят во всем правительство, но оно делает, что может. Уходящий кабинет уже достал свой кошелек и увеличил налоговую скидку на счета за электроэнергию на 400 евро. Благодаря этому общий счет за электричество для многих домохозяйств вырос «всего» на 86%.

Однако предприниматели, особенно из секторов с небольшой маржой, считают снижение налога лишь каплей в море. Они опасаются, что останутся вовсе без прибыли из-за увеличившихся расходов. Ассоциация профессиональных фритюрщиков уже обратилась в министерство экономики с просьбой о поддержке. «Предприниматели в панике, — говорит директор ассоциации Франс ван Рой. — Счета за электроэнергию уже утроились и, как ожидается, вырастут еще больше из-за украинских событий. Год назад обычное уличное кафе тратило на электричество 1200 евро в месяц, сейчас — более 3600 евро. Чтобы покрыть эти расходы, кафетериям, закусочным и другим предприятиям фастфуда придется поднять цены как минимум на 20%».

Сергей Виноградов. Кафе ночью. 1901

Что делать? Ваши тарифы зафиксированы в договоре? Тогда вам крупно повезло. Если же нет, постарайтесь тратить меньше энергии. Подумайте о солнечных батареях, утеплите дом. Убавьте температуру батарей. Лучше наденьте лишний свитер и сэкономьте на отоплении. Не пытайтесь найти более выгодного поставщика, их сейчас нет — только потратите лишние деньги.

К сожалению, пока конфликт на Украине не разрешится, похоже, этим глобальным проблемам не видать конца. Держитесь, и, надеюсь, с наступлением тепла мы как-нибудь переживем и этот кризис.

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