Москва, , 17:33 — REGNUM 25-летний центрфорвард московского «Спартака» и сборной России по футболу Александр Соболев с оценкой 9.14 по версии портала WhoScored был признан лучшим игроком матче 27-го тура Тинькофф Российской Премьер-лиги 2021/22 «Спартак» — «Крылья Советов» (2:1).

Флаг ФК «Спартак» RonnyK

В матче с самарским клубом Соболев отметился двумя забитыми мячами, шестью выигранными верховыми единоборствами и одним удачным отбором. Точность передач нападающего составила 79%.

В текущем сезоне Александр Соболев принял участие в 24-х матчах чемпионата России, в которых отметился четырьмя забитыми мячами и четырьмя результативными передачами. В рамках Лиги Европы УЕФА 2021/22 на счету форварда четыре гола в пяти встречах.