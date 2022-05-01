Курск, , 17:26 — REGNUM Обрушение конструкций железнодорожного моста в Курской области — диверсия. Об этом сообщил в телеграм-канале губернатор региона Роман Стартовой.

Железнодорожные пути (сс) vlad889

«Друзья, к сожалению информация подтвердилась, это была диверсия. Возбуждено уголовное дело и следственные органы, специалисты силовых ведомств будут разбираться. Более подробную информацию дадим чуть позже», — уточнил он.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что сегодня, 1 мая, в Курской области были обнаружены обрушения конструкций моста, через который проходит железнодорожная ветка.

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