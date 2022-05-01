Сухиничи, Калужская область, 1 мая, 2022, 17:56 — ИА Регнум. Возгорание произошло в квартире одного из домов в городе Сухиничи Калужской области утром 30 апреля. В результате пожара погиб 63-летний хозяин квартиры. Об этом 1 мая сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном следственном управлении СК России.

kaluga. sledcom.ru Место происшествия

По предварительной информации, причиной возгорания стало повреждение газовой трубки, ведущей от газового баллона к плите. Квартира не была подключена к система газоснабжения.

В настоящее время устанавливаются обстоятельства и причины произошедшего По результатам проверки будет принято процессуальное решение.