Челябинск, 1 мая, 2022, 17:17 — ИА Регнум. В Челябинске праздничный митинг-концерт собрал 1 мая более 10 тыс. человек. Об этом сообщает областная федерация профсоюзов.

Георгий Верейский. Плакат к 1 мая. 1931

Это почти в два раза больше ожидавшегося организаторами количества участников. Мероприятие прошло в парке им. Ю. А. Гагарина.

Как сообщало ИА REGNUM, в Екатеринбурге 1 мая состоялась праздничная демонстрация. Её участники дошли до площади 1905 года и там прошёл митинг.