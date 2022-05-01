Минск, , 17:12 — REGNUM Число выявленных в Белоруссии случаев заражения SARS-CoV-2 за последние сутки возросло на 335 и достигло 980 680. Об этом БЕЛТА сообщили 1 мая в пресс-службе министерства здравоохранения страны.

Коронавирус Иван Шилов (c) ИА REGNUM

«Всего с начала пандемии в Беларуси были зарегистрированы 980 680 человек с положительным тестом», — говорится в сообщении пресс-службы.

Также сообщается, что суммарное число летальных исходов от COVID-19 в стране достигло 6 949.

При этом уточняется, что на данный момент в Белоруссии вылечились от нового заболевания 973 231 человек и что всего в стране было проведено13 167 283 теста на SARS-CoV-2.

Как передавало ИА REGNUM, сутками ранее в Белоруссии выявили более 430 носителей коронавируса.