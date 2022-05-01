Москва, , 17:11 — REGNUM Премьер-министр Индии Нарендра Моди во время первого зарубежного визита обсудит вопросы торговли, энергетической безопасности, обороны, а также обменяется взглядами о ситуации на Украине. Об этом сообщил первый заместитель главы МИД Индии Винай Кватра.

Нарендра Моди Kremlin.ru

Отмечается, что главной целью его визита является структурирование и укрепление двусторонних партнёрских отношений с ключевыми странами Европы.

Моди планирует посетить Германию, Данию и Францию.

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