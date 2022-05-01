1 мая 2022 | Время чтения 2 мин

В социальных сетях обсудили заявление украинского министра иностранных дел Дмитрия Кулебы о том, что Киев видит Китай среди стран — гарантов безопасности.

Мирослава Романенко, , 18:49 — REGNUM Киев видит Китай среди стран — гарантов безопасности. Об этом в интервью агентству Синьхуа заявил украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

Украина Иван Шилов (с) ИА REGNUM

По словам дипломата, в настоящее время Украина изучает возможность получения гарантий безопасности от постоянных членов Совбеза ООН, включая Китай, а также от других крупных держав.

«Мы предлагаем Китаю стать одним из гарантов безопасности Украины, это знак нашего уважения и доверия к КНР», — сказал он.

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Заявление главы украинской дипломатии обсудили читатели телеграм-каналов «Запрещённая Украина» и «Open Ukraine | Открытая Украина».

«Дмитрий Кулеба сообщил, что изучает возможности получения гарантий безопасности от постоянных членов СБ ООН, включая Китай. Предложение Пекину стать одним из гарантов безопасности Украины является знаком уважения и доверия к КНР. Кулеба, расскажи лучше, зачем китайцев с «Мотор Сичью» кинули на 5 миллиардов? Это тоже был знак уважения?» — задался вопросом автор телеграм-канала «Запрещённая Украина».

Административное здание ОАО «Мотор Сич» Mixabest

«Как можно изучать возможности, которых нет?» — с сарказмом поинтересовался Zloy Volk.

«Китайцы не забудут, они ничего не забывают», — отметил Min Herz.

«Ну, а китайцам это надо?» — недоумевает Василий.

«Завод пускай сначала китайцам вернут», — пишет Элис.

«Не знают блакитные (голубые, — имеются в виду украинцы, так как один из цветов государственного флага Украины, — голубой — М. Р.), к кому уже приткнуться», — написал Аппарат Незнайки.

«А… Кулеба что-то говорит без подсказки США?..» — поинтересовался Евгений З.

«Мне кажется, что Кулеба не видел карикатуры, которые китайский МИД каждый день выкладывает. Ну, либо просто Зеленский с ним поделился чем-то не очень хорошим», — иронизирует Mikhail E.

Кулеба Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Наглость — второе счастье!» — прокомментировала Marina.

«Китай уже не раз призывал прислушаться к законным требованиям России. Так что пусть приглашают Китай и выполняют», — отметил Борис В.

«А что, Януковича кредит забыли? А «Мотор Сич»? У китайцев память хорошая», — добавил Евгений.

«Мы на бабки (деньги — О. П.) вас кинем. Но вы не переживайте. Вы нам нравитесь», — смеется «3 Дня».

«Кулеба скоро к пингвинам обращаться начнёт. Они, конечно, ни*рена не поймут, но хотя бы выслушают. А если требовать что-то начнёт, то может и леща получить», — иронизирует Игорь.

«Не знают они, насколько китайцы злопамятны…» — отметил Architect.

«Это так тупо со стороны украинских властей! Кинуть, а потом звать гарантом», — смеется Faradenza.

«За «Мотор Сич» ответить не хотите? Китайцы помнят все…» — написал Андрей.

«А для чего китайцам «уважение и доверие Украины»? Не попытался объяснить?» — подытожил consulbk.