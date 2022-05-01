Лондон, , 17:08 — REGNUM Сегодня, 1 мая, в Лондоне на стадионе «Тоттенхэм Хотспур Стэдиум» футбольный клуб «Тоттенхэм» в матче 35-го тура Английской Премьер-лиги 2021/22 примет «Лестер Сити». Стартовый свисток прозвучит в 16:00 по московскому времени.

Стартовые составы команд:

«Тоттенхэм»: Уго Лоьрис, Кристиан Ромеро, Эрик Дайер, Бэн Дэвис, Пьер-Эмиль Хейбьерг, Сон Хын Мин, Эмерсон, Райан Сессеньон, Лукас Моура, Родриго Бентанкур, Харри Кейн.

«Лестер Сити»: Каспер Шмейхель, Чаглар Сеюнджю, Амарти Даниэль, Тимоти Кастань, Люк Томас, Нампали Менди, Бубакари Сумаре, Патсон Дака, Айосе Переч, Марк Олбрайтон, Келечи Ихеаначо.

На матче работала бригада арбитров во главе с Джонатаном Моссом. Ассистенты главного судьи — Марк Перри и Тим Вуд.