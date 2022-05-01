Луганск, 1 мая, 2022, 17:08 — ИА Регнум. В результате обстрела населенного пункта Первомайск в Луганской Народной Республике (ЛНР) со стороны вооруженных сил Украины (ВСУ) повреждено 10 жилых домов. Об этом 1 мая сообщает представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

«В результате вчерашнего (30 апреля) артиллерийского обстрела населенного пункта Первомайск повреждено 10 жилых домов и Управление труда и социальной защиты населения», — говорится в сообщении.

Как передавало ИА REGNUM, 30 апреля представительство ЛНР в СЦКК сообщило, что украинские силовики обстреляли Первомайск.