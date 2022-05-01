Ливерпуль, Великобритания, 1 мая, 2022, 17:02 — ИА Регнум. Сегодня, 1 мая, в Ливерпуле на стадионе «Гудисон Парк» футбольный клуб «Эвертон» в матче 35-го тура Английской Премьер-лиги 2021/22 встретится с лондонским «Челси». Стартовый свисток прозвучит в 16:00 по московскому времени.

Pixabay.com «Челси»

Стартовые составы команд:

«Эвертон»: Джордан Пикфорд, Мэйсон Холгейт, Йерри Мина, Виталий Миколенко, Шеймус Коулман, Фабиан Делф, Демарай Грэй, Абдулай Дукуре, Энтони Гордон, Алекс Ивоби, Ришарлисон.

«Челси»: Эдуар Менди, Антонио Рюдигер, Тиаго Силва, Сесар Аспиликуэта, Маркос Алонсо, Жоржиньо, Рубен Лофтус-Чик, Мейсон Маунт, Рис Джеймс, Кай Хаверц, Тимо Вернер.

Бригада арбитров: Кевин Френд | Эдриан Холмс | Саймон Бек | Эндрю Мэдли | Джон Брукс.