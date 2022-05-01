Москва, , 17:03 — REGNUM Следственный комитет (СК) России установит обстоятельства обстрелов украинскими националистами города Горловки, в результате которых пострадали местные жители. Об этом сообщает 1 мая пресс-служба ведомства.

На позиции ВСУ mil.gov.ua

По имеющимся данным, вооруженные формирования Украины произвели обстрелы посёлка шахты имени Гагарина в Горловке, выпустив 10 снарядов калибром 122 миллиметра. В результате этого два мирных жителя получили ранения. Также повреждены несколько жилых домов.

В рамках уголовного дела Следственный комитет России зафиксирует следы этого преступления и примет меры к установлению должностных лиц из числа украинских силовиков, причастных к его совершению, говорится в сообщении СКР.