Белгород, , 16:59 — REGNUM Появилась информация о пострадавших во время пожара на территории одного из объектов Министерства обороны России в Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Пожар 61.mchs.gov.ru

«Есть информация об одном пострадавшем среди местных жителей. Ранение лёгкое, жизни ничего не угрожает. Оказывается вся необходимая медицинская помощь», — написал он в своём телеграм-канале.

На месте работают подразделения МЧС, заместитель губернатора Константин Полежаев и глава округа Олег Медведев.