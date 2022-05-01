Белгород, 1 мая 2022, 16:59 — REGNUM Появилась информация о пострадавших во время пожара на территории одного из объектов Министерства обороны России в Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Пожар
Пожар
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«Есть информация об одном пострадавшем среди местных жителей. Ранение лёгкое, жизни ничего не угрожает. Оказывается вся необходимая медицинская помощь», — написал он в своём телеграм-канале.

На месте работают подразделения МЧС, заместитель губернатора Константин Полежаев и глава округа Олег Медведев.