Тюмень, , 16:57 — REGNUM В Тюменской области огнеборцы тушат крупный природный пожар возле деревни Решетникова. Общая площадь, охваченная огнём, составляет пять гектаров, сообщает пресс-служба ГУ МЧС. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

Борьба с травяным пожаром Beale.af.mil

По сведениям пожарных, в пойме реки происходит горение травы и сухой растительности. На месте работают более 30 пожарных, девять автоцестерн и два автомобиля. Угрозы населённому пункту нет.

За сутки к 1 мая в Тюменской области огнеборцы ликвидировали три природных пожара на площади 29,6 гектаров.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в регионе з-за пожаров возбудили четыре уголовных дела.

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