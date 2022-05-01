Тюмень, 1 мая, 2022, 16:57 — ИА Регнум. В Тюменской области огнеборцы тушат крупный природный пожар возле деревни Решетникова. Общая площадь, охваченная огнём, составляет пять гектаров, сообщает пресс-служба ГУ МЧС. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

Beale.af.mil Борьба с травяным пожаром

По сведениям пожарных, в пойме реки происходит горение травы и сухой растительности. На месте работают более 30 пожарных, девять автоцестерн и два автомобиля. Угрозы населённому пункту нет.

За сутки к 1 мая в Тюменской области огнеборцы ликвидировали три природных пожара на площади 29,6 гектаров.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в регионе з-за пожаров возбудили четыре уголовных дела.