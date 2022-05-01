Москва, 1 мая, 2022, 16:54 — ИА Регнум. Сегодня, 1 мая, «Спартак» в матче 27-го тура Тинькофф Российской Премьер-лиги 2021/22 одержал волевую победу над самарскими «Крыльями Советов». Основное время встречи завершилось со счетом 2:1.

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Первый мяч на тридцатой минуте встречи ударом с одиннадцатиметровой отметки забил защитник самарского клуба Юрий Горшков — 0:1. На 61-й минуте Александр Соболев восстановил равновесие в счете, реализовав пенальти — 1:1. Через 22 минуты Соболев оформил дубль и принес «красно-белым» волевую победу – 2:1.

Составы команд:

«Спартак»: Александр Селихов, Самуэль Жиго, Георгий Джикия, Руслан Литвинов, Виктор Мозес, Даниил Хлусевич (Николай Рассказов, 90’), Роман Зобнин, Кристофер Мартинс Перейра, Зелимхан Бакаев (Квинси Промес, 68’), Михаил Игнатов (Шамар Николсон, 46’), Александр Соболев (Максимилиано Кофрие, 90’).

«Крылья Советов»: Иван Ломаев, Александр Солдатенков, Фернандо Костанца, Илья Гапонов, Юрий Горшков, Максим Витюгов (Матео Барач, 69’), Владислав Сарвели, Роман Ежов (Артем Соколов, 90’), Александр Коваленко (Данил Липовой, 90’), Антон Зиньковский (Сергей Пиняев, 80’), Максим Глушенков (Дмитрий Цыпченко, 79’).

«Спартак», одержав девятую победу в сезоне и набрав 34 очка, обошел «Ахмат» и поднялся на девятое место в турнирной таблице чемпионата России. «Крылья Советов» с 38-ю очками остались на седьмой позиции.