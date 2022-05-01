Москва, , 16:58 — REGNUM Следственными органами возбуждены два уголовных дела по фактам обстрела украинскими военнослужащими жилых микрорайонов города Донецка. Об этом сообщает 1 мая пресс-служба Следственного комитета (СК) России.

Гаубица Д-30 ВСУ mil.gov.ua

Уголовных дела возбуждены в отношении военнослужащих 54-й отдельной механизированной бригады вооруженных сил Украины (ВСУ) по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 356 УК РФ (жестокое обращение с гражданским населением; применение в вооруженном конфликте средств и методов, запрещенных международным договором Российской Федерации).

Установлено, что в конце апреля с территории, находящейся под контролем украинских военнослужащих 54 ОМБ, из артиллерийского вооружения были обстреляны жилые кварталы Петровского и Кировского районов города Донецка. В результате указанных противоправных действий не принимавшие участие в вооруженном конфликте и боевых действиях мирные жители — несовершеннолетний и женщина — получили осколочные ранения. Им своевременно оказана медицинская помощь. Одновременно с этим разрушениям подверглись жилые дома и хозяйственные постройки.

Военные следователи провели осмотр мест происшествий, допросили свидетелей произошедшего. В настоящее время принимаются меры, направленные на установление лиц, причастных к совершению указанных преступлений. Предварительное следствие по уголовным делам продолжается, сообщает СК РФ.