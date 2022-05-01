Париж, 1 мая, 2022, 16:53 — ИА Регнум. В Париже полицейские применили слезоточивый газ против участников демонстрации. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на своего корреспондента.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Франция

«Колонна начала движение от площади Бастилии и дошла до площади Республики, оцепленной полицейскими. Когда некоторые участники акции захотели прорваться через кордоны стражей порядка, последние применили слезоточивый газ, — уточняет СМИ.

Отмечается, что во главе колонны шли протестующие с плакатами, на которых были написаны лозунги против обоих кандидатов: президента Франции Эмманюэля Макрона и его соперницы Марин Ле Пен.

Доступ к месту манифестации был перекрыт жандармами.