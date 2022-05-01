Бишкек, 1 мая, 2022, 16:48 — ИА Регнум. Бывший председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Киргизии и экс-полпред киргизского правительства в Чуйской области Туйгунаалы Абдраимов был задержан 1 мая правоохранительными органами. Об этом сообщил Государственный комитет национальной безопасности Киргизии.

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В отношении Абдраимова возбуждено уголовное дело по статье о злоупотреблении служебным положением.

По версии следствия, подозреваемый в бытность председателем ЦИК, используя свое служебное положение, вынудил должностных лиц сельской управы Жээк Иссык-Атинского района безвозмездно выделить мусорный полигон площадью 11,2 гектара ЗАО «Кайнар», в котором доля Абдраимова составляет 95% акций.

При этом, согласно распоряжению Иссык-Атинской районной администрации, ЗАО «Кайнар» было обязано соблюдать все санитарные и экологические нормы на отмеченном участке. По договору с мэрией Канта с 2015 года организация ежемесячно выплачивала ЗАО 250 тысяч сомов за утилизацию твердо-бытовых отходов. Однако, по версии следствия, со стороны ЗАО «Кайнар» какие-либо санитарные нормы по утилизации ТБО не соблюдаются, ограничиваясь лишь организацией свалки.

В данный момент Абдраимов находится в следственном изоляторе ГКНБ.